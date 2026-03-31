Servizio Civile: non un piano di serie B ma un'opportunità per mettersi in gioco, parola di Vol.To [VIDEO]

Un anno per mettersi alla prova, fare esperienza sul campo e trasformare interessi e sensibilità in competenze concrete. Il Servizio Civile Universale torna a offrire nuove opportunità ai giovani grazie ai progetti promossi da Vol.To ETS insieme agli enti partner.

I giovani tra i 18 e i 28 anni possono candidarsi entro le ore 14 dell’8 aprile 2026 per un’esperienza di 12 mesi, con un impegno medio di 25 ore settimanali e un compenso mensile di 519,47 euro. Sono 198 i posti disponibili, distribuiti in 83 sedi tra Torino e provincia, con alcune esperienze anche all’estero, in Tanzania.

Emanuela e Greta stanno svolgendo il Servizio Civile proprio a Vol.To e hanno raccontato la loro esperienza. Entrambe vicine alla laurea, nei mesi passati al Centro Servizi Volontariato Torino sono riuscite a continuare l'Università, arricchendo il loro percorso con le attività svolte e le formazioni offerte dal Servizio Civile. "La nostra attività principale è creare progetti di educazione civica da portare nelle scuole - ha spiegato Greta -. Io poi mi occupo di progettazione di Servizio Civile". "Io ho scelto di aiutare con lo sportello Eurodesk, che è uno dei servizi che offriamo a Vol.To" ha aggiunto Emanuela.

L’esperienza non si limita alle attività quotidiane nei servizi, ma è accompagnata anche da un percorso formativo di oltre 100 ore e da una fase finale di tutoraggio, pensati per valorizzare le competenze maturate durante l’anno e favorire l’orientamento professionale dei partecipanti.

"Il Servizio Civile è ancora associato a stereotipi e giudizi negativi - ha spiegato Clarissa Amateis, responsabile della progettazione SCU di Vol.To ETS -, spesso è considerato come un piano di riserva o di serie B. Il Servizio Civile invece permette a tanti giovani di sperimentarsi sia mentre studiano che mentre stanno già lavorando. Offre un'opportunità pratica e concreta per mettersi in gioco in un mondo dove l'accesso del mercato del lavoro è sempre più ritardato".



Vol.To, Centro Servizi per il Volontariato di Torino, coordina e raccoglie i progetti proposti da diverse realtà del territorio, offrendo ai giovani la possibilità di scegliere tra numerosi ambiti di intervento e organizzazioni diverse. Attraverso Vol.To è possibile accedere a progetti che spaziano dall’inclusione sociale al sostegno alla disabilità, dalla tutela degli animali alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, fino a iniziative di cooperazione internazionale.



Per presentare domanda è necessario essere in possesso dello SPID e accedere alla piattaforma dedicata al Servizio Civile Universale, compilando la candidatura online entro la scadenza prevista. Per informazioni e supporto nella scelta del progetto o nella procedura di candidatura è possibile contattare Vol.To ETS al numero 331.6798109, anche via WhatsApp. Oppure consultare la pagina web: https://volontariatotorino.it/servizio-civile-universale/