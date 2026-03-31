Premiate le 6 lampade vincitrici del contest nazionale di ENGIM "Ho visto la luce!"

ENGIM Nazionale ha celebrato oggi con entusiasmo la finale del Concorso Nazionale "Ho visto la luce!", un'iniziativa di eccellenza che ha acceso i riflettori sul talento e sulle competenze degli allievi della formazione professionale italiana. Lanciato dal Settore Elettrico della sede ENGIM Artigianelli di Torino, il contest ha coinvolto 6 sedi di ENGIM in 3 regioni, Lombardia, Veneto e Piemonte, con le seguenti sedi in gara: Artigianelli, Pinerolo, Bergamo, Turazza, Thiene, Chievo.

Oltre 140 allievi e 20 docenti hanno progettato e realizzato 23 lampade creative, ispirate a generi e icone musicali dal concept iconico di "The Blues Brothers", valorizzando la formazione professionale come motore di creatività tecnica, innovazione sostenibile e sviluppo personale, contro il pregiudizio di percorsi "minori".

Ruolo Chiave della Formazione Professionale

La formazione professionale in ENGIM rappresenta un'eccellenza educativa che prepara i giovani a eccellere nel mondo del lavoro, integrando competenze tecniche avanzate con creatività artistica e responsabilità sociale. Questo contest esemplifica una didattica innovativa e immersiva: attraverso sfide concrete, gli allievi hanno affinato abilità di team-working, problem-solving e design sostenibile, acquisendo skills richieste dalle imprese del futuro in settori come l'elettrico e l'elettronico. L'iniziativa motiva gli studenti, restituisce un'immagine autentica delle loro potenzialità e promuove un modello di scuola coinvolgente che unisce pratica, teoria e impatto reale, un impegno storico di ENGIM per formare professionisti capaci di illuminare il proprio domani.

Un concorso che promuove la sostenibilità ambientale

Al centro del concorso c'è la sostenibilità ambientale: ogni lampada è stata creata con materiali recuperati e di riuso come elementi principali, entro un budget massimo di 30 euro oltre i materiali di laboratorio, utilizzando tecnologie a basso consumo come LED 12V per efficienza energetica e sicurezza. Questo approccio riflette la missione di ENGIM di educare a un consumo responsabile, favorendo un design circolare che lega estetica, tecnologia e ecologia. Si tratta di un messaggio vitale nella transizione verde, dimostrato nelle categorie lampade da tavolo/terra e lampadari/applique. Le opere finaliste incarnano un impegno concreto per il riutilizzo creativo, sensibilizzando allievi e comunità verso pratiche creative e a basso impatto.

La finale e la classifica delle lampade vincitrici

La cerimonia di premiazione, tenutasi oggi presso il Collegio degli Artigianelli in Corso Palestro, 14 a Torino, sede di ENGIM Artigianelli, ha visto decretare i vincitori tra le 23 opere finaliste, emerse da una selezione interna rigorosa (massimo 8 progetti per sede). Le opere vincitrici sono state giudicate e selezionate da una giuria internazionale di esperti ed esperte nel settore del design. I premi, finanziati da ENGIM Artigianelli, sono andati alle prime tre opere per categoria, con menzioni speciali per originalità e innovazione:

Categoria Lampade da tavolo/terra:

1° Posto: Soffio di Luce, Chievo

2° Posto: Dark Melody, Artigianelli Torino,

3° Posto: Arpa d’oro, Pinerolo

Categoria Lampadari/applique:

1° Posto: 再生 SAISEI, Thiene

2° Posto: Exluxplus, Pinerolo

3° Posto: Electric Aura, Pinerolo

Menzioni Speciali della Giuria Internazionale:

Da Tavolo/terra

"Spanish strings" di ENGIM Artigianelli Torino

"Soffio di Luce – Breath of Light" di ENGIM Chievo, lodata dalla giuria con: "Dopo aver esaminato i progetti selezionati fino a questo passaggio, vorrei evidenziare 'Soffio di Luce – Breath of Light' come una proposta particolarmente forte. A mio avviso, il progetto raggiunge un risultato convincente attraverso un uso minimo di elementi, dimostrando una chiara comprensione della luce come mezzo sia funzionale che espressivo."

Lampadari/Applique

“Exluxplus”, di ENGIM Pinerolo che la definisce “ come un concetto particolarmente forte in questa fase. A mio avviso, il progetto dimostra un approccio più sviluppato rispetto ad altri, soprattutto nell'uso di linee leggere come reinterpretazione delle corde della chitarra. Questa traduzione da un elemento fisico in un'espressione luminosa mostra un equilibrio ponderato tra comprensione tecnica ed esplorazione creativa, che ben si allinea con lo spirito del progetto.”

“再生 SAISEI”, di ENGIM Thiene, che colpisce particolarmente la giuria in quanto “sembra già una lampada creata da un designer.”

“Micro-Lux” di ENGIM Pinerolo

Giuria Internazionale e testimonianze La giuria di alto profilo include Annamaria Salinari (Italia), Yue Liu (Cina), Sang Il (Corea) e Mostafa Arvandbarmchi (Iran), che hanno valutato la fusione unica di cultura, design e sostenibilità.

Annamaria Salinari, presente oggi all’evento di premiazione, è molto entusiasta dell’iniziativa e non vede l’ora di ospitare le lampade create dai ragazzi di ENGIM all’esposizione speciale della Milano Design Week di cui al momento i dettagli dell’evento restano segreti perché saranno una grande sorpresa.

Alessandro Diliberto, Coordinatore Settore Elettrico ENGIM Artigianelli, ha dichiarato: "Erano anni che i docenti cercavano un'iniziativa stimolante per i ragazzi, per valorizzare le loro competenze autentiche; questo contest ha coinvolto 6 sedi, 140 allievi e 20 docenti realizzando 23 lampade e stiamo già preparando una seconda edizione più ampia".

Silvia Danesi, Docente Design, ha condiviso: "Come insegnante e organizzatrice, ho visto nascere connessioni nuove tra colleghi e ragazzi, usando la creatività per crescita, condivisione e partecipazione".

Flavia Rignanese, Responsabile di Sede, ha aggiunto: "Ho sostenuto il contest per il suo valore educativo innovativo, unendo creatività, competenze tecniche e consapevolezza ambientale in una sana competizione che stimola motivazione e crescita personale".

Testimonianza dei ragazzi II° classificati - Dark Melody

“Ringraziamo la scuola e i nostri docenti per averci dato l’opportunità di metterci alla prova e che ci hanno sempre sostenuto. Nonostante la difficoltà che abbiamo riscontrato perché eravamo durante il periodo di stage. Abbiamo lavorato in gruppo collaborando, venendo al pomeriggio a scuola dopo lo stage, e anche se ci abbiamo messo molto tempo è stato bello per noi poter mettere in campo diverse capacità.”

Verso la Milano Design Week

Le lampade vincitrici, finaliste e menzionate saranno esposte in anteprima al Salone Off della Milano Design Week (21-26 aprile 2026), offrendo una vetrina internazionale al genio della formazione professionale ENGIM. Questa esposizione prestigiosa amplifica l'impatto sostenibile delle creazioni, posizionando i giovani talenti sotto i riflettori globali e rafforzando il legame tra educazione, design e cultura innovativa.