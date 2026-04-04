Pagella Live 2026, nuove categorie e opportunità per i giovani talenti della musica: al via le iscrizioni

Si rinnova nel nome, nell’identità e nella struttura Pagella Live, il contest musicale promosso dalla Città di Torino e rivolto ai giovani under 23. Il progetto, attivo dal 1991 e già noto come Pagella Non Solo Rock, rappresenta da oltre trent’anni un’importante occasione di crescita e partecipazione attiva per le nuove generazioni, offrendo loro la possibilità di esibirsi in contesti professionali della musica dal vivo, tra club e location cittadine, con il supporto di produzioni foto, video e momenti di approfondimento.

L’edizione 2026 introduce significative novità, a partire dall’ampliamento delle categorie in gara. Accanto alle sezioni già esistenti dedicate a solisti/duetti e band, viene infatti istituita per la prima volta una categoria rivolta ai produttori e alle produttrici musicali. I partecipanti potranno candidarsi presentando composizioni originali; nel caso dei producer, beat o produzioni inedite. La nuova sezione consente inoltre la partecipazione congiunta con artisti in gara oppure, in assenza di un progetto associato, la possibilità di prendere parte al Pagella Day come momento formativo e di networking.

"La Città di Torino da decenni supporta i giovani talenti in ambito artistico musicale e in particolare Pagella non solo rock ha rappresentato per tutte e tutti noi un pilastro - afferma Carlotta Salerno, assessora alle Politiche giovanili della Città di Torino -. Pagella Live non solo continuerà nel solco già tracciato a fornire ad artiste ed artisti emergenti opportunità di specializzarsi, ma grazie all'inserimento delle nuove categorie supporterà chi vuol fare della musica il proprio mestiere, anche dietro le quinte. L'auspicio è che quindi anche giovani produttori e produttrici, fondamentali nella costruzione di un progetto musicale, trovino in Pagella Live un riferimento solido per muovere i primi passi e trovare occasioni di crescita professionale."

Il contest è realizzato dalla Città di Torino in co-progettazione con una rete di associazioni del territorio – tra cui The Goodness Factory, Map, Spazimusicali e GenZ Now – attive nella promozione culturale e musicale giovanile. La medesima rete è coinvolta anche nell’organizzazione degli Stati Generali del Rock, rassegna collegata al concorso nazionale Arezzo Wave Band.

Il percorso si articola in più fasi. Il primo appuntamento è rappresentato dal Pagella Day, una giornata dedicata alla formazione e al confronto, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare i propri progetti musicali insieme alla direzione artistica, oltre a realizzare gratuitamente materiali fotografici e video professionali. Seguirà una fase di preselezione a cura di una giuria qualificata, che individuerà i 14 semifinalisti. Le semifinali si svolgeranno in due serate live, il 15 e 16 maggio, in club torinesi, al termine delle quali saranno selezionati i 7 progetti finalisti.

Le iscrizioni a Pagella Live 2026 sono aperte fino al 24 aprile e sono gratuite.

Giovedì 9 aprile alle ore 17.30, presso l’Informagiovani di Torino (via Garibaldi 25), si terrà un incontro di presentazione aperto al pubblico con gli organizzatori di Pagella Live e degli Stati Generali del Rock – Arezzo Wave. L’iniziativa vedrà la partecipazione dei gruppi vincitori delle edizioni 2025, Eden4All e Kanerva, che offriranno un breve contributo musicale.

Iscrizioni su: https://pagellalive.it/

Informazioni e regolamento: https://www.torinogiovani.it/vivere-a-torino/torino-creativa/pagella-non-solo-rock/pagella-live-2026