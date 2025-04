Moncalieri celebra il 25 Aprile con un videomapping delle donne partigiane sulla facciata del Palazzo Comunale

A Moncalieri l’anniversario del 25 aprile diventa un percorso diffuso e partecipato che coinvolge scuole, biblioteche, associazioni e cittadini. Ma la Città del Proclama ha già iniziato a vivere l'evento alle ore 21 di ieri, venerdì 4.

Il videomapping dedicato alle donne partigiane

Sulla facciata del Palazzo comunale, che nel periodo natalizio aveva visto giochi di luce e immagini della festa più bella, il videomapping stavolta è dedicato alle donne partigiane. Sarà così tutte le sere fino al 26 aprile (dalle ore 21 alle 22 con accompagnamento musicale, dalle 22 alle alle 23 solo video), per una città che sceglie di camminare insieme nella memoria, guardando al futuro.

Non a caso, nel presentare il ricco programma di iniziative per celebrare gli 80 anni della Liberazione, si è scelta come sottofondo musicale una delle canzoni più famose di Giorgo Gaber, a sottolineare l'importanza della libertà. Il vicesindaco Davide Guida, che ricorda la speranza che seppe risvegliare il 25 aprile, "un valore da tramandare ai giovani. Per questo l'obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni attraverso le scuole, con una serie di eventi che non siano un cerimoniale e un rituale vuoto ma partecipazione attiva".

"Custodire il passato per guardare al futuro"

L'assessore Silvia Di Crescenzo ha ricordato come dal 2019 a Moncalieri si sia iniziato con 'aspettando il 25 aprile' per far vivere questo evento, non limitandolo solo al giorno della Liberazione. "Ci sono 14 associazioni coinvolte - fa notare Di Crescenzo - per far vivere alla città tutto il programma predisposto, compresi eventi legati ad arte e cultura. L'antifascismo non è un rifugio comodo ma è una destinazione che ci protegge dai rischi di totalitarismo che ancora esistono nel mondo attuale".

Antonella Parigi ha poi spiegato come "il passato vada custodito perché sappia parlare al presente, ancora di più se si parla del 25 Aprile. Ci parla di noi, di stare dalla parte giusta, per questo la scelta del videomapping perché sia qualcosa di condivisibile da tutti". Poi ricorda il ruolo delle donne e delle partigiane durante la Resistenza, "per dare a noi quelle conquiste e quelle libertà di cui ancora oggi godiamo".