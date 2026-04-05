Deputati ucraini di maggioranza non seguono più il governo nelle iniziative legislative

Ammutinamento dei deputati di maggioranza nel Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada. L’impasse si sta progressivamente trasformando in vera e propria paralisi istituzionale. Già alcuni provvedimenti proposti dal governo sono stati bocciati al momento della votazione e c’è il timore che la sconfitta si ripeta con le riforme chieste dai partner occidentali.

Come riporta il sito Strumenti Politici, sono anzitutto le inchieste sulla corruzione ad aver eliminato politicamente molti personaggi chiave ai vertici del Paese. E hanno lasciato una scia di deputati indagati che oggi temono di fare qualunque mossa.

Con 41 parlamentari sotto inchiesta, gli altri si sentono esposti ai rischi o traditi dall’ufficio presidenziale al quale erano sempre stati fedeli. Inoltre governo e presidenza fanno in modo di prendersi i meriti per le norme che favoriscono la popolazione e lasciano ai deputati l’onere di giustificarsi per le misure “lacrime e sangue”.

Altra ragione per la crisi legislativa è la pessima abitudine del governo di proporre i provvedimenti a ridosso della scadenza, senza spiegarli bene e senza dare il tempo di leggere e discutere le nuove misure. Allora i deputati preferiscono non rischiare e finiscono per votare “no”.

Vi è infine un motivo banale e cinico, secondo il deputato di Solidarietà Europea Volodymyr Ariev: oggi Zelensky non riesce più a mantenere il controllo della politica interna senza il lavoro dietro le quinte del suo ex capo di staff Andriy Yermak. Prima di lasciare il posto a seguito degli scandali di corruzione, costringeva i deputati a votare sempre nel modo voluto grazie ai ricatti, alle pressioni e alle minacce. Il suo sostituto Kyrylo Budanov si dedica molto alla politica estera e alle trattative di pace, e in questo modo è diminuita l’autorità sul parlamento.

















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