Il dehors è occupato dagli spacciatori, il Comune: "Ora lo sgomberiamo"

Verrà sgomberato, attraverso l'ordinanza dirigenziale numero 1630 del 25 marzo 2025, il dehors del bar abbandonato di largo Giulio Cesare 113, nel quartiere Barriera di Milano. E' quanto ha precisato l'assessore al Commercio del Comune di Torino, Paolo Chiavarino, rispondendo a un'interpellanza del consigliere comunale di Fi, Domenico Garcea. L'esterno del locale, infatti, è diventato terra di conquista degli spacciatori. Come si può vedere dalle foto scattate dai cittadini. Immagini che parlano da sole.

Zero concessioni

Da accertamenti in capo alla polizia municipale, infatti, è emerso che il dehors è privo di concessioni attive ordinarie di occupazione del suolo pubblico. "E per altro non ci risultano occupazioni di tipo straordinario, notificate dall'impresa - spiega Chiavarino -. Per questo abbiamo chiesto uno sgombero dello stesso, con i vigili che monitoreranno la vicenda. Se l'ordinanza non prenderà corpo si passerà direttamente alla rimozione tramite sgombero".

Bar chiusi e degrado

"Un caso specifico ma emblematico" ha precisato Garcea, in risposta. "A Torino chiudono troppi bar e la risposta è spesso il degrado - conclude Garcea -. Bisogna attivarsi per garantire presidi al territorio, lancio un monito al sindaco e all'assessore affinché queste situazioni smettano di esistere". Un altro caso analogo è quello del vecchio chiosco di via Montanaro, sempre nello stesso quartiere, da 7 anni casa di tossici e clochard. Al momento, come ha spiegato l'assessore Chiavarino, non verrà revocata la concessione di suolo pubblico. Ma la stessa attività "non potrà aprire e non potrà svolgere attività senza la presenza di un bagno fruibile".