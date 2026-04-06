“Profondo sdegno per la preghiera e l’imposizione delle mani a Trump”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Commissione Esecutiva Distrettuale - Primo Distretto (Chiese Evangeliche Valdesi e Metodiste)

«Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene» (Isaia 5,20)

Esprimiamo il nostro profondo sdegno di fronte alle immagini provenienti dallo Studio Ovale, in cui il presidente degli Stati Uniti riceve la preghiera e l’imposizione delle mani da parte di leader di chiese evangeliche, mentre gli Stati Uniti insieme a Israele conducono operazioni militari in ormai buona parte del Medio Oriente, gettando il mondo intero in uno scenario di guerra mondiale e di minaccia atomica.

Dio viene invocato a sostegno della violenza, della guerra, della logica della sopraffazione e del dominio. Questa non è la preghiera cristiana, bensì la sua negazione. Il Dio testimoniato nelle Scritture non è il garante dei potenti, né il custode delle disuguaglianze geopolitiche fondate sulla forza. È il Dio che, nell’incarnazione, prende posizione dalla parte degli ultimi, delle vittime, delle persone perseguitate e oppresse.

Riteniamo di non poter tacere, e sentiamo con ancora maggiore urgenza il compito di testimoniare un Dio che non giustifica la violenza, ma la giudica; che non benedice la guerra, ma chiama “beati” i perseguitati, i mansueti, gli afflitti, e gli operatori e le operatrici di pace.