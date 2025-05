Auto contro tram in corso Unione Sovietica: disagi al confine tra Santa Rita e Borgo Filadelfia

Fino a pochi giorni fa, in quella zona, c'erano i cantieri per la posa dei binari e il rifacimento delle fermate. Oggi, invece, è stata la cornice di uno scontro tra un tram e un'automobile, fortunatamente senza conseguenze gravi.



E' successo in corso Unione Sovietica, all'angolo con via Buenos Aires, proprio al confine tra i quartieri di Santa Rita e Borgo Filadelfia. Per cause e una dinamica ancora da verificare, un mezzo della linea 4 che stava viaggiando in direzione centro è entrato in rotta di collisione con una vettura di colore scuro.



Un grosso spavento e qualche danno ai mezzi, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave, a seguito dell'incidente, anche se si è dovuto registrare qualche disagio al traffico e il rallentamento del servizio Gtt.