Controlli della polizia ai giardini Maiocco dopo le proteste del quartiere

Dopo le proteste dei residenti, questa mattina la polizia ha fatto tappa ai giardini Maiocco di corso Caio Plinio per dei controlli di routine che rientrano nella rete dei servizi ad alto impatto voluti dalla Città in accordo con le forze dell'ordine.

Tanto è bastato, tuttavia, per accontentare le famiglie del quartiere che da tempo chiedono provvedimenti concreti. Se è vero che l'arrivo della bella stagione ha portato in dote la nuova area giochi e il ritorno dei bimbi al giardino, d'altro canto va sottolineato come gli spacciatori si siano spostati alle spalle della collinetta. E su questo tema sono forti le segnalazioni da parte dei cittadini più agguerriti.

Nonostante l'inserimento dell'area tra le cosiddette “zone rosse”, e i numerosi blitz, la situazione continua a essere molto altalenante. “La presenza di spacciatori è costante, sia di giorno che di notte. I giardini sono diventati un punto di ritrovo per attività illecite, generando un clima di forte disagio e senso di abbandono da parte delle istituzioni,” è quanto segnalato da un residente alla nostra redazione.

La richiesta è chiara: interventi strutturati e continui, non più azioni isolate che non riescono a contrastare un fenomeno radicato. I cittadini chiedono un presidio fisso delle forze dell’ordine nella zona, così da garantire la sicurezza di chi vive e lavora in quest’area a cavallo tra la Circoscrizione 2 e la Circoscrizione 8.