Lavori sul Ponte Pellice a Villafranca Piemonte: traffico a senso unico alternato

Da domani senso unico alternato e pista ciclabile deviata per lavori sul Ponte Pellice. Nei giorni scorsi, a dare l’avviso dei nuovi lavori era stato il sindaco di Villafranca Piemonte, Agostino Bottano, che preannunciava un cantiere dall’8 aprile all’11 giugno. Una seconda parte di lavori, rispetto all’intervento per consolidare una pila pericolante, che si era concluso a ottobre del 2019 e aveva limitato il transito tra Vigone e Villafranca Piemonte, per quasi un anno.

La nota della Città Metropolitana di Torino, che si occuperà dell’intervento, perché la strada è una provinciale, parla di un costo complessivo di 2,5 milioni di euro, finanziato attraverso la legge 145/2018, conosciuta come ‘decreto ponti’. Ma da tempo è stata richiesta l’integrazione del finanziamento di 300.000 euro, per cui si attende ancora il decreto ministeriale che la riconosca.

I lavori nella parte bassa hanno visto anche una sistemazione delle pile in alveo, con la posa di massi a cava, che le proteggono. Mentre la loro struttura in calcestruzzo, assieme a quella delle arcate, è stata protetta con uno speciale intonaco armato con reti in fibra di vetro. Ora toccherà all’impalcato: per impermeabilizzare, consolidare e allargare la sede stradale, con la posa di nuove barriere di sicurezza.

Per svolgere questi lavori, un sistema semaforico regolerà il traffico a senso unico alternato, mentre i ciclisti che percorrono la ciclabile, verranno deviati sulla corsia che rimarrà aperta.