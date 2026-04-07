Una nuova fermata del Gtt davanti al Campus Einaudi, al via i lavori

Sono iniziati i lavori di rifacimento della fermata Gtt “Campus Einaudi”, in direzione centro città, situata tra Lungo Dora Firenze e corso Verona.

L’intervento, segnalato dalla Circoscrizione 7, punta alla riqualificazione completa della banchina, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’accessibilità per i numerosi utenti che quotidianamente utilizzano il servizio, in particolare gli studenti universitari.

Nodo strategico

La fermata, infatti, rappresenta uno snodo strategico per chi frequenta il Campus Luigi Einaudi, ed è servita da diverse linee di trasporto pubblico. Negli orari di punta, la forte affluenza ha spesso creato situazioni critiche: in passato, gli utenti erano costretti ad ammassarsi in uno spazio ristretto, con il rischio di invadere la carreggiata.

Il progetto, promosso dall’assessorato alla Viabilità guidato dall’assessora Chiara Foglietta, prevede l’ampliamento della banchina e l’adeguamento agli standard di accessibilità, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Parallelamente, è stata annunciata anche la salvaguardia del patrimonio arboreo presente nell’area.

Deri: "Fermata fondamentale"

“Si tratta di una fermata fondamentale - spiegano il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e il coordinatore della commissione Urbanistica, Giuseppe Piras -, utilizzata quotidianamente da studenti e residenti che devono poter viaggiare in condizioni di sicurezza”.

L’intervento non è l'unico dell'isolato. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati realizzati un attraversamento pedonale rialzato su Lungo Dora Firenze e il rifacimento completo di corso Verona, comprensivo di una nuova pista ciclabile.