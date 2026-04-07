Moncalieri, abbonamento scontato in zona blu per insegnanti e lavoratori della scuola

Da inizio aprile a Moncalieri è arrivato l’abbonamento scontato nella zona blu per i lavoratori della scuola, insegnanti e personale amministrativo, una iniziativa estesa anche ai dipendenti di attività commerciali del centro storico.

20 euro al mese (o 200 annuali)

La decisione dell'amministrazione, che ha voluto venire incontro "alle esigenze che ci sono state poste nel corso di un incontro nei giorni scorsi”, ha spiegato il vice sindaco Davide Guida. "E’ la dimostrazione che l’ascolto paga sempre - aggiunge Guida - si tratta di un abbonamento a tariffe speciali, che vale in parcheggi blu del centro storico, compresa piazza Giuseppe Garibaldi". Il costo è di 20 euro al mese o 200 euro annuali, una differenza importante rispetto all’attuale ticket di 57 euro al mese.

La fruibilità del centro storico

L’abbonamento può essere sottoscritto presso la cassa del multipiano oppure online, allegando l’autocertificazione che dichiara il possesso dei requisiti necessari: l’obiettivo è quello di migliorare la fruibilità del centro storico, dopo le polemiche del passato legate all'introduzione della Ztl e il no alle auto.