Il consigliere della Circoscrizione 6 Massimo Robella aderisce a Futuro Nazionale

Anche il consigliere Massimo Robella, consigliere di Circoscrizione 6, aderisce a Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, che su Torino conferma l’ottimo trend nazionale: più di 800 iscritti, 4 consiglieri di circoscrizione, decine di comitati costituenti organizzati.

“Ringrazio il partito per avermi accolto, si tratta di un ‘ritorno’ a casa, per me, in un partito fatto da uomini e donne libere e di valore, dove potrò continuare a portare avanti le storiche battaglie della destra in circoscrizione 6” dichiara Robella.

“Con Massimo Robella il partito acquisisce un uomo esperto, conoscitore delle problematiche territoriali, che bene farà e potrà fare, per restituire a Barriera e a Torino la sicurezza che merita, contro lo spaccio e il degrado che imperversano" spiegano Giampaolo Mussano ed Enrico Forzese, referenti dei comitati costituenti del partito.

“Questo è il segnale di un trend in continua crescita per il nostro partito, perché Roberto Vannacci risponde alla richiesta dei territori e degli italiani che sono stufi di una destra rassegnata, sbiadita ed inefficace: con Futuro Nazionale rinascono le grandi battaglie per ridare dignità e coraggio al nostro Paese” conclude Emanuele Pozzolo, coordinatore regionale del partito.