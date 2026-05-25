L'assemblea di Sinistra Italiana Torino elegge Alberto Re nuovo segretario provinciale

Si è svolta domenica mattina l'assemblea provinciale di Sinistra Italiana a Torino nella quale Alberto Re, raccogliendo il testimone da Roberto Bacchin, è stato eletto nuovo segretario provinciale. Sarà Re a traghettare il partito verso le elezioni comunali e politiche del 2027, in vista poi di un nuovo congresso nazionale.

Insieme ad Alberto Re sono eletti in segreteria Elena Variara, Valentina Cera e Luca La Vaille. Simone Baglivo è stato confermato tesoriere.



Laureato in Studi Internazionali, Re è funzionario della Regione Piemonte. Nell’amministrazione comunale di Torino è stato consigliere in Circoscrizione Uno dal 2011 al 2021 e attualmente è Presidente della Circoscrizione 4 San Donato Campidoglio Parella.



“Siamo concentrati sulla costruzione di Avs a Torino e in provincia - commenta il segretario neoeletto - "vogliamo rafforzare la nostra presenza in tutti i consigli comunali a partire da quello di Torino; lo sguardo è rivolto ovviamente anche alle prossime elezioni politiche, dove l'attenzione di Alleanza Verdi Sinistra verso la giustizia sociale, il contrasto alla crisi climatica e il disarmo saranno cruciali per sconfiggere le destre e tornare al governo del paese".