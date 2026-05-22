DemoS e Moderati: dopo l'incontro tra Portas e Ciani "un percorso che prosegue e si consolida"

Un incontro molto cordiale oggi a Torino tra Portas, leader dei Moderati, e Ciani, deputato e Segretario nazionale di DemoS presente in città per la chiusura della campagna elettorale di Moncalieri.

Un momento informale che assume un significato importante in vista delle elezioni amministrative di Torino 2027 e che costituisce un ulteriore tassello di un percorso che prosegue e si consolida tra le due forze politiche. che provano a parlare a quell’elettorato di centro sinistra che fatica a ritrovarsi nelle proposte attualmente in campo. In un clima di crescente insofferenza verso le istituzioni e di rischio di tenuta democratica, a livello locale così come a livello nazionale è oggi necessario individuare percorsi nuovi che possano favorire comunità democratiche, a partire da pratiche territoriali che sappiano coniugare attenzione alle persone e sviluppo sostenibile.

E’ quanto si è discusso a Roma lo scorso 16 maggio e che trova una forte corrispondenza sui territori. Lo sguardo è quindi a Torino, ma anche alle future elezioni politiche. “Sono contento di avere incontrato Ciani, Apollonio, Carena, Sorino , penso che con DemoS si possa intraprendere un percorso comune per ricreare uno spazio di centro che rappresenti scontenti e delusi delle attuali proposte” e’ quanto afferma Portas al termine dell’incontro.