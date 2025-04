Spacciatori usavano il minimarket come punto di ritrovo per i clienti: negozio chiuso per un mese

Era diventato il punto di ritrovo per chi voleva comprare o consumare droga in Barriera di Milano: la Questura ha sospeso per 30 giorni la licenza di un minimarket, con la contestuale chiusura per un mese.

Gli agenti durante il mese di marzo avevano denunciato il titolare del negozio ed arrestato due clienti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.

Droga e strumenti per il taglio

Durante i controlli i poliziotti avevano trovato una quantità significativa di sostanza stupefacente, oggetti utilizzati per il taglio e lo smistamento della stessa, una cifra pari a circa 8.000 euro in denaro, oltre a 12 telefoni cellulari e 1 computer Mac Book.

Spacciatore cerca di disfarsi della droga

Successivamente, nel corso di un servizio di controllo straordinario, i poliziotti hanno notato uscire dal minimarket una delle persone arrestate in precedenza. Lo spacciatore, alla vista degli agenti, ha cercato di disfarsi della droga svuotandola in una canna fumaria e provando in parte a deglutirla. Bloccato è stato trovato in possesso di crack, di cocaina e di 400 euro.

Considerato che il minimarket era utilizzato come punto di ritrovo per coloro che volevano acquistare o consumare della sostanza stupefacente, la Questura ha disposto la chiusura per un mese.