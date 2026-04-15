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Cultura e spettacoli | 15 aprile 2026, 17:04

Silent Reading, l'evento di lettura silenziosa con la scrittrice Natalia Ceravolo

Domenica 19 aprile all'NH Collection di piazza Carlina

Silent Reading, l'evento di lettura silenziosa con la scrittrice Natalia Ceravolo

Domenica 19 aprile alle ore 11 presso il Carlina Bar dell’NH Collection Torino Piazza Carlina il Silent Reading del mese prevede come ospite la scrittrice Natalia Ceravolo. A lei il compito di moderare la seconda parte dell’incontro dedicato al tema dell’errore e del cambiamento. Basta portare con sé un libro, prendere posto dove si preferisce, e cominciare a leggere. 

“Che cos’è l’errore? Si può crescere prescindendo da esso? Cresciamo con la paura del Fallimento senza comprendere che senza quella caduta e quella piccola cicatrice, la pelle vera non si sarebbe fatta.” Natalia Ceravolo

comunicato stampa

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