Lovers Film Festival, Nadia Melliti sarà ospite a Torino sabato sera

Nadia Melliti - protagonista di “La più piccola - La petite dernière” di Hafsia Herzi (Francia/Germania, 2025, 107’) e premiata come migliore attrice all’ultimo Festival di Cannes - sarà al Lovers Film Festival, per la proiezione del film, sabato 18 aprile alle 20,15 (Cinema Massimo, sala 2).

Fatima, 17 anni, è la più piccola di tre sorelle. Nata in Francia, cresce in un nucleo affettuoso e pieno di tradizioni, ma dentro di sé sente il peso della diversità. Devota musulmana, affronta il delicato equilibrio tra fede e desideri emergenti. Quando si iscrive alla facoltà di filosofia a Parigi, si apre davanti a lei un mondo nuovo, tra preghiere sussurrate e sogni proibiti. Fatima, tentando di conciliare cuore, amore e devozione, intraprende un viaggio alla ricerca della propria identità. Romanzo di formazione che, con sensibilità, racconta il dissidio interiore che nasce quando la realtà del desiderio sfugge ai costrutti della religione e della cultura a cui si appartiene.