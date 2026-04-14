A ritmo di musica e parole arriva al Teatro Sociale ‘Danzando con Tap’ per raccontare le demenze

Dalle pagine di un libro a uno spettacolo con ballo, musiche e parole: è il risultato del progetto che racconta l’Alzheimer e le demenze attraverso la danza e la narrazione, frutto di una collaborazione tra il Rifugio Re Carlo Alberto, struttura specializzata in Alzheimer e altre demenze appartenente alla Diaconia Valdese – Servizi Salute, e La Rosa dei Venti Dance Academy di Pinerolo.

Partendo dal libro illustrato ‘Lo Scoiattolo Tap e i racconti della Nonna’, scritto da Mattia Magra e illustrato da Alida Sirianni, una storia che racconta la fragilità della memoria attraverso gli occhi dell'infanzia di un piccolo scoiattolo e della sua famiglia, è stata messa in piedi una rappresentazione fatta di passi di danza, musiche e parole.

La tematica della demenza, che in Italia riguarda oltre 1,4 milioni di persone, viene affrontata con un linguaggio innovativo e universale che parla ai bambini attraverso la favola dello scoiattolo Tap e agli adulti attraverso il messaggio sociale. Lo spettacolo, pensato dunque per un pubblico di tutte le età, nasce da un lavoro di squadra: lo staff del Carlo Alberto, con la responsabile Federica Dotta, le coreografie di Claudia Filadoro, direttrice de La Rosa dei Venti, e Francesca La Rosa, coreografa e coordinatrice del corpo di ballo, le letture di Paola Nania e la parte danzata con il coinvolgimento di ballerine e ballerini della scuola di danza.

L’appuntamento è per sabato 18 aprile alle 21 presso il Teatro Sociale di Pinerolo. La prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento posti, chiamando il 0121 909070 o scrivendo su whatsapp al 380 4325603. Il costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti, di 10 euro dai 4 ai 12 anni e gratuito sotto i 3 anni. L'intero incasso della serata è devoluto al Rifugio Re Carlo Alberto, per sostenere i progetti dedicati agli ospiti e alle loro famiglie.