A Giovanni della storica "Angelo Negro" il premio del Vinitaly. L'assessore Bongioanni: "Un ambasciatore per il Piemonte" [VIDEO]

Vengono dalle Langhe e dal Roero le aziende piemontesi premiate al Vinitaly di Verona. A Giovanni Negro della storica azienda agricola Angelo Negro è andato il riconoscimento più longevo del Salone internazionale del Vino, mentre al ristorante di Treiso "La Ciau del Tornavento" è andato uno dei premi novità di questa edizione 2026: Taste of Italy - Wine List Excellent.

Quest'ultimo è un riconoscimento che celebra la Cucina Italiana Patrimonio Unesco attraverso coloro che, in Italia e nel mondo, contribuiscono con passione e professionalità a diffondere il valore, la qualità e la cultura del vino italiano attraverso la tavola e l’ospitalità.

Il ristorante di alta cucina dello Chef Maurilio Garola e Nadia Benech, situato nel cuore delle Langhe, tra i vigneti del Barbaresco, è stato premiato per essere "Un'eccellenza della ristorazione italiana che accanto alla cucina stellata Michelin, custodisce una cantina con oltre 65.000 bottiglie, forte sui vini delle Langhe".

Giovanni Negro ha invece ritirato il Premo Angelo Betti - Benemeriti della viticoltura, consegnato dall'assessore regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo Paolo Bongioanni. "Giovanni Negro è uomo di territorio, che l'ha sempre difeso, promosso, valorizzato - ha dichiarato Bongioanni -. In un momento in cui abbiamo difficoltà del vino rosso sul mercato, abbiamo chi sul mercato vince, con la sua capacità di cercare la qualità assoluta, di diventare un ambasciatore per la provincia di Cuneo e il Piemonte intero".

"Primo produttore di arneis che dagli anni '70 in poi ha riscoperto quest'uva sparita e che oggi sta conquistando il mondo - ha commentato Negro prima della cerimonia - L'arneis da 0 bottiglie oggi superiamo col consorzio le 8 milioni. Sono partito dal nulla, con due vignette, due mucche, povertà astrema, oggi abbiamo 120 ettari e 75 di vigna e una famiglia straordinaria a cui voglio dedicare questo premio: mia moglie in primis, quattro meravigliosi figli, nuora e genero e il futuro. Sei nipotini che lavorano già tutti in azienda. Quando ho iniziato a lanciare il Roero nel mondo siamo partiti dall'America e oggi siamo in trenta stati del mondo".