"Progetto rispetto": Polizia e Fondazione Conad insieme contro la violenza di genere

Nell’ambito delle iniziative avviate dalla Polizia di Stato per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, la Direzione Centrale Anticrimine ha siglato un Protocollo d’Intesa con la Fondazione Conad ETS. Il cuore di questa collaborazione è il “Progetto Rispetto – insieme contro la violenza di genere”, un’iniziativa dedicata a promuovere l’educazione, il sostegno alle vittime e la sensibilizzazione delle nuove generazioni sull’importanza di relazioni sane e rispettose.

A tale scopo è stato creato un portale www.progettorispetto.it dove sono disponibili materiali didattici sul tema della violenza di genere, destinati a docenti e studenti. In questo ambito nella giornata odierna, la Questura di Torino ha promosso il progetto presso il Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta, di via Filippo Juvarra, 14.

L’incontro si è svolto dalle ore 10 alle 12 e ha coinvolto circa 100 studenti presenti nell’Aula Magna, nonché altre classi dell’istituto collegate in diretta. Per la circostanza il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha portato i saluti istituzionali, alla presenza di un rappresentante del M.I.U.R. e di un referente della Fondazione Conad ETS.

L’evento ha seguito una scaletta strutturata per favorire il dialogo e la riflessione tra i partecipanti. In apertura, il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Torino, ha introdotto il tema dell’incontro. Successivamente, è stato proiettato il docufilm “Io sono Giulia”.