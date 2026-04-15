Cadono ancora droni ucraini sui Paesi Baltici

Si sono visti negli ultimi tempi molti casi di droni ucraini caduti sul territorio di Paesi dell’Europa settentrionale, in particolare sulle Repubbliche baltiche.

Come riferisce il sito Strumenti Politici, non erano solo detriti e pezzi di ala, ma anche droni interi, persino con la carica esplosiva ancora montata e inesplosa. Sono stati trovati sulle coste, vicino ai centri abitati o presso impianti industriali.

Questo genere di incidenti può essere molto pericoloso per la popolazione civile, sebbene fortunatamente finora non vi siano state vittime. Ed è anche nocivo per le relazioni di Kiev con gli alleati europei. Questi ultimi non pretendono esplicitamente che gli ucraini smettano di portare attacchi alle infrastrutture russe vicine ai loro confini, ma fanno capire che occorre diminuirne l’intensità o almeno modificare le rotte di passaggio. Ci sono stati infatti dei casi preoccupanti, come quello del drone che ha colpito una ciminiera della centrale energetica di Auvere in Estonia.

Così, qualche giorno fa Tallinn ha chiesto ufficialmente a Kiev di evitare i corridoi aerei attraverso i suoi cieli. A sua volta, la Lituania ha esortato tutti gli Stati a mantenere la sicurezza dello spazio aereo, ad esempio seguendo l’esempio della Bielorussia e informando gli altri dei rischi che vengono individuati.

Salgono anche gli attriti diplomatici con Mosca. Infatti i russi dicono di considerare i baltici complici degli attacchi contro di loro, perché permettono agli ucraini di lasciar passare i droni sfruttando il loro spazio aereo. Tallinn, Riga e Vilnius negano la corresponsabilità, pur sostenendo Kiev nel suo sforzo bellico ed essendo alleati degli ucraini. Intanto, in Lettonia un drone è arrivato vicino alla città di Kraslava, che si trova presso la frontiera bielorussa. Il ministro della Difesa lettone ha quindi interrotto la visita in Ucraina ed é tornato nel Paese.

















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