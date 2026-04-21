Torna SKF Italia Meet the World sport, inclusione e fair play segnano un altro gol

Il torneo di calcio giovanile per squadre composte da giocatori e giocatrici con disabilità intellettiva certificata tradizionalmente organizzato da SKF si svolgerà quest’anno nella giornata di domenica 26 aprile presso il centro sportivo Il Podio a Porte (Torino). Cinque i team che si confronteranno in un girone all'italiana, con finalissima per il primo e secondo posto: Accademia sport (Porte – TO), ASD Torino For Disable Onlus, Gli Invincibili di Omegna, Insuperabili SSDRL (Torino), Ticinia Novara APS ASD. Il girone si svolgerà dalle ore 9:15 alle 15:40 e alle 16 è prevista la finalissima, al termine della quale saranno premiate tutte le squadre presenti.

L'ingresso all'impianto sportivo per assistere all’evento è libero.

Attraverso lo sport, il torneo SKF Italia Meet the World promuove il rispetto, la lealtà, la collaborazione e il fair play, contribuisce a creare reti di amicizia tra giocatori, associazioni e famiglie, sostiene l’inclusione sociale. Di edizione in edizione, è cresciuto coinvolgendo sempre più team e diventando un appuntamento atteso dalle squadre del territorio.

Come per le edizioni precedenti del torneo, anche quest’anno una delle formazioni iscritte si qualificherà per rappresentare SKF Italia al Gothia Special Olympics Trophy, l’evento internazionale riservato a squadre aderenti all’Organizzazione Special Olympics la cui XIV edizione si svolgerà a Göteborg dal 12 al 16 luglio 2026 nella cornice della Gothia Cup.

Il sostegno economico di SKF, a copertura delle spese di viaggio e di permanenza in Svezia dei giocatori e dello staff, consentirà al team selezionato di vivere un’esperienza indimenticabile dal punto di vista sportivo e personale, fatta di giornate ricche di novità, condivisione ed entusiasmo che contribuiranno ad arricchire il percorso di crescita dei partecipanti.