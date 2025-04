Maltempo, sopralluoghi sulle provinciali interrotte ad Almese e Rubiana: "Riaprire in 15 giorni"

Città metropolitana di Torino ha avviato gli interventi di ripristino sulla Sp 198 chiusa per allagamenti la diramazione 1 nei Comuni di Almese e Caselette tra il km 0 e il km 2+230 in località Grangiotto dove uno smottamento nei giorni scorsi per le eccezionali precipitazioni aveva fatto scendere molto materiale sulla carreggiata. Il vicesindaco di Città metropolitana Jacopo Suppo ha effettuato questa mattina martedì 22 aprile un sopralluogo ed incontrato la ditta che entro 15 giorni dovrebbe ripristinare la scogliera e riaprire il tratto.



Più complicata invcece la situazione a Rubiana: Suppo ha incontrato la sindaca Rossella Cogerino per verificare la possibilità di riaprire appena possibile a senso unico alternato la Sp 197 del Col del Lys che non ha subito danni eccessivi, ma c'è un fronte di frana molto esteso ed ampio, ancora in movimento. E' quindi da ripulire interamente dalle pietre e dai massi precipitati per mettere in sicurezza quel fronte della montagna. "Contiamo di riaprire a senso unico alternato entro quindici giorni", conclude Suppo.