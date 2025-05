"Torinesi dalla nascita", centinaia di studenti per il diritto alla cittadinanza: festa e riflessioni al Cecchi Point

Nella sala auditorium del Cecchi Point, in via Cecchi 17, si è tenuto l’evento conclusivo dell’iniziativa “Torinesi dalla Nascita”, un progetto educativo sullo ius soli e sulla cittadinanza che ha coinvolto oltre 160 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado Regio Parco, Torino II e Ilaria Alpi. A partecipare sono stati i ragazzi e le ragazze di terza media, protagonisti di un percorso di approfondimento avviato nei mesi scorsi, volto a sensibilizzare sulle tematiche dell’identità, dei diritti civili e dell’inclusione. Per l’occasione, è stato consegnato a ciascuno di loro un attestato simbolico di cittadinanza torinese, firmato dal sindaco della città, in segno di riconoscimento e appartenenza alla comunità.

"La nostra amministrazione, anche sul piano nazionale, cerca di portare avanti questo tema. Abbiamo a cuore l'argomento della cittadinanza, perché siamo convinti che sia una cosa bella vivere in un paese e esserne cittadino. Sono ottimista, a furia di battere riusciremo a vincere. L'attestato che vi verrà consegnato vuole essere un riconoscimento da parte di tutta la città, segnando un'amicizia che in questi momenti storici è più importante ribadire". Ad aprire la giornata di festa è stata la musica del rapper Milo, artista di Barriera di Milano, che ha proposto alcuni brani dai forti contenuti sociali, coinvolgendo gli studenti con messaggi di carattere e riflessione. Il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, ha sottolineato il senso dell’iniziativa: "Questa seconda edizione nasce dalla consapevolezza che nelle nostre scuole ci sono tanti ragazzi e ragazze nati in Italia da genitori stranieri, a cui ancora non è riconosciuta la cittadinanza. È un errore che il nostro Paese continua a commettere. Domenica prossima ci sarà anche il referendum: un’occasione per ricordare che i diritti non si regalano, ma si conquistano".

Dello stesso parere anche la testimonianza della consigliera di Circoscrizione Ilaria Genovese, e promotrice del progetto, che si è rivolta direttamente ai giovani partecipanti: "Quando avevo la vostra età capii che mi interessava occuparmi dei problemi del territorio. Oggi so che poterlo fare è un privilegio e spesso passa proprio dalla cittadinanza. Sogno che tra qualche anno ci sia qualcuno di voi tra le istituzioni, perché è da dentro che si possono cambiare le cose". Tra i presenti anche la consigliera regionale Nadia Conticelli, che ha ricordato: "Si dice spesso che i giovani siano il futuro, ma io credo che siate il presente. Siete già cittadini, e la cittadinanza non può essere usata come strumento di esclusione: significherebbe tradire gli ideali per cui altri, prima di noi, hanno dato la vita".