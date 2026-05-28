Futuro Nazionale con vista 2027, arriva l’ex consigliere della 2 Salvatore Fiorino

Continua la campagna acquisti di Futuro Nazionale. Salvatore Fiorino, già esponente di Forza Italia e Fratelli d’Italia, con una lunga esperienza istituzionale maturata tra il Comune di Torino, quello di Beinasco e la Circoscrizione 2, ha infatti aderito al movimento politico del Generale Vannacci.



“Ritrovo un valido militante, molto conosciuto nel mondo del sindacato e del volontariato. Insieme lavoreremo per costruire una squadra forte e competitiva in vista delle prossime elezioni amministrative di Torino”, dichiara Enrico Forzese, referente di comitato costituente di Futuro Nazionale.



“Si riparte sempre dallo stesso principio: una politica che nasca dal basso e guardi ai territori. Spero di poter dare il mio contributo in questa nuova e stimolante sfida politica”, dichiara Fiorino.

“Mi hanno colpito la volontà e la determinazione di Salvatore nel rimettersi in gioco, nel solco dei valori della militanza e della comunità, unite a una solida preparazione politica. È sicuramente un valido acquisto per il partito”, dichiara l’onorevole Emanuele Pozzolo, coordinatore regionale del partito.



