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Politica | 28 maggio 2026, 11:32

Futuro Nazionale con vista 2027, arriva l’ex consigliere della 2 Salvatore Fiorino

Nuovo acquisto per il movimento politico del generale Vannacci

Salvatore Fiorino entra in Futuro Nazionale

Salvatore Fiorino entra in Futuro Nazionale

Continua la campagna acquisti di Futuro Nazionale. Salvatore Fiorino, già esponente di Forza Italia e Fratelli d’Italia, con una lunga esperienza istituzionale maturata tra il Comune di Torino, quello di Beinasco e la Circoscrizione 2, ha infatti aderito al movimento politico del Generale Vannacci.

Ritrovo un valido militante, molto conosciuto nel mondo del sindacato e del volontariato. Insieme lavoreremo per costruire una squadra forte e competitiva in vista delle prossime elezioni amministrative di Torino”, dichiara Enrico Forzese, referente di comitato costituente di Futuro Nazionale.

Si riparte sempre dallo stesso principio: una politica che nasca dal basso e guardi ai territori. Spero di poter dare il mio contributo in questa nuova e stimolante sfida politica”, dichiara Fiorino.
Mi hanno colpito la volontà e la determinazione di Salvatore nel rimettersi in gioco, nel solco dei valori della militanza e della comunità, unite a una solida preparazione politica. È sicuramente un valido acquisto per il partito”, dichiara l’onorevole Emanuele Pozzolo, coordinatore regionale del partito.


 

Redazione

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