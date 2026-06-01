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Il direttivo con la certificazione
“Un dovere morale verso Tron”: la Croce verde di Perosa Argentina ottiene la certificazione Uni En Iso
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Attualità | 01 giugno 2026, 18:05

“Un dovere morale verso Tron”: la Croce verde di Perosa Argentina ottiene la certificazione Uni En Iso

Il riconoscimento è il coronamento di un percorso iniziato tre anni fa. Era stato intrapreso dal presidente che aveva risollevato le sorti dell’associazione

Il direttivo con la certificazione

Il direttivo con la certificazione

Era un dovere morale nei confronti di Piero Tron, presidente che risollevò le sorti della Croce verde di Perosa Argentina, e un modo per imprimere un cambiamento culturale nell’associazione. La Croce verde perosina il 1° aprile ha superato l’audit di certificazione del Sistema di Qualità Uni En Iso 9001:2015. Ricevuto il 9 aprile, il riconoscimento è il coronamento di un percorso iniziato tre anni fa: “Era stato Piero a prendere l’iniziativa, ci teneva molto ad ottenere la certificazione. Lui era aperto a tutti i progetti nuovi che potessero migliorare l’attività associativa” racconta il vice presidente Flavio Roventi Beccari. Fu proprio Tron ad affidare a Beccari il compito di armonizzare la gestione dell’associazione ai requisiti degli standard internazionali previsti dalla certificazione Iso: “Allora ero appena entrato in associazione e accettai l’incarico che ormai era un dovere morale portare a termine” rivela. Scomparso ancora in carica, nel 2024, l’ex presidente non ha potuto vedere il risultato del lavoro iniziato.

Sono stati necessari tre anni per arrivare al termine del processo: “La morte di Piero, infatti, ci ha spiazzati e ci siamo dovuti riorganizzare per arrivare alle elezioni del nuovo direttivo. Poi abbiamo smaltito le questioni più urgenti, per ricominciare, in un secondo momento, a lavorare per la certificazione”.

Sono stati quindi presi in esame tutti i servizi della Croce verde, ad esclusione delle emergenze, gestite con procedure uniformi a livello nazionale e che non possono essere modificate: “Abbiamo lavorato sulla gestione dei servizi di trasporto in convenzione con l’Asl To3, su quelli richiesti direttamente dai privati e sui servizi scolastici sociali per bambini e ragazzi con disabilità, svolti in convenzione con l’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca e i Comuni” elenca Roventi Beccari.

Nel Pinerolese, assieme a Perosa Argentina, anche Orbassano, Cumiana e None hanno ottenuto la certificazione: “Abbiamo deciso di richiederla perché in futuro potrebbe essere un requisito necessario per svolgere alcuni servizi in convenzione. Inoltre, segna un cambio culturale in associazione: ci ha costretti a darci delle regole molto precise sui servizi e a fornirci di indicatori che ci permetteranno di verificare l’efficacia della gestione”.

Nelle procedure l’associazione è stata affiancata dal Comitato Regionale Anpas Piemonte: “In particolare Armando Gotta ci è stato di grande aiuto” conclude il vice presidente.

Elisa Rollino

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