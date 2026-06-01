Festa della Repubblica, la svolta democratica che cambiò il ruolo delle donne

La ricorrenza del 2 giugno rappresenta molto più di una celebrazione istituzionale. È l'anniversario del giorno in cui i cittadini scelsero la via democratica, gettando le fondamenta della Repubblica e della successiva Carta Costituzionale. Quella consultazione nazionale segnò una svolta storica epocale: per la prima volta uomini e donne esercitarono insieme il diritto di voto, sancendo l'ingresso ufficiale delle cittadine nella gestione politica del Paese. Un traguardo che non fu una concessione formale, bensì il coronamento di anni di battaglie e determinazione da parte di donne decise a essere riconosciute a pieno titolo.

L'impianto dello Stato nacque così su un principio cardine: una Repubblica fondata sul lavoro, come recita l'articolo 1 della Costituzione, che richiama la dignità, l'inclusione e le opportunità per l'intera popolazione. Sebbene quella prima partecipazione alle urne abbia inaugurato un cammino di civiltà straordinario, il percorso non può dirsi concluso. Nel contesto attuale restano infatti aperte complesse sfide legate all'occupazione, all'indipendenza finanziaria e alla presenza femminile nei nodi cruciali dell'economia e della società.

Su questo fronte si concentra la riflessione del mondo produttivo locale. "Il primo voto delle donne rappresentò l'ingresso pieno delle cittadine italiane nella vita democratica del Paese. Dietro quella conquista vi furono la tenacia e la volontà di generazioni di donne che contribuirono a costruire un'Italia più democratica e inclusiva", commenta Rachele Sinico, coordinatrice CNA Impresa Donna Piemonte, secondo cui il suffragio deve oggi tradursi in reali pari opportunità nel mercato del lavoro e nelle imprese. "L'autonomia economica delle donne è una delle condizioni essenziali per una democrazia più forte, più moderna e più inclusiva", conclude Sinico.

La necessità di investire sulla componente femminile per garantire la crescita collettiva è un tema centrale anche per Monica Percelsi, presidente CNA Impresa Donna Piemonte, che sottolinea il valore storico di quella transizione: "Il voto alle donne fu uno dei passaggi più importanti della storia democratica italiana, il riconoscimento di una battaglia civile portata avanti con straordinaria determinazione. Parlare di autonomia economica femminile significa parlare di libertà, dignità e piena cittadinanza. Investire sulle donne significa investire sul futuro dell'Italia".

A ridosso degli ottant'anni dalla nascita dello Stato repubblicano, l'anniversario del 2 giugno impone una consapevolezza: i valori di uguaglianza, impiego e libertà non sono traguardi immutabili, ma principi da tutelare quotidianamente attraverso l'azione sinergica di istituzioni, imprese e collettività.