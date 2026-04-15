Lotta agli attacchi cyber per la sicurezza delle infrastrutture: rinnovato l'accordo tra la questura e il Politecnico di Torino

Questa mattina presso la Questura di Torino è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Piemonte e Valle d’Aosta ed il Politecnico di Torino per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici.

Con il rinnovo le parti daranno continuità a quella che si è rivelata essere una proficua collaborazione volta alla protezione delle infrastrutture sensibili presenti sul territorio di competenza dalle minacce cyber all’interno di un quadro più ampio di sinergie positive tra i potenziali target di attacchi informatici al fine di condividere e analizzare ogni informazione utile per mitigarne rischio ed effetti.

Il protocollo, rinnovato alla presenza del questore di Torino, Massimo Gambino, dal Dirigente del COSC Piemonte e Valle D’Aosta, Assunta Esposito, e dal Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati, mira a consolidare e migliorare, facendo tesoro del lavoro svolto nel precedente triennio, la collaborazione tra gli attori coinvolti continuando ed intensificando la condivisione e l’analisi di ogni informazione utile all’implementazione ed all’innalzamento degli standard di sicurezza cibernetica con lo scopo precipuo di migliorare la postura digitale aumentando la consapevolezza sui comportamenti umani che costituiscono la porta d’ingresso dei criminali all’interno dei sistemi.

Tempestività e circolarità informativa sono i cardini strategici del protocollo d’intesa. La condivisione delle reciproche conoscenze sulle minacce cyber rappresenta un elemento essenziale per lo sviluppo di efficaci azioni operative e per fronteggiare situazioni d’emergenza.

Pilastro nodale del protocollo è rappresentato dalla formazione congiunta. Come per il triennio trascorso, potranno essere organizzati appositi momenti formativi dove gli specialisti della Polizia Postale e i dipendenti del Politecnico di Torino potranno confrontarsi sui rischi più attuali connessi all’utilizzo degli strumenti informatici aumentando così la consapevolezza e la resilienza verso le minacce cyber.

“La sinergia tra mondo accademico e la Polizia di Stato si rinsalda ancora una volta con l’odierna sottoscrizione, a dimostrazione delle alte capacità operative e professionali della Polizia Cibernetica”, ha detto il questore Gambino, mentre il rettore Corgnati ha aggiunto: “Il rinnovo di questo protocollo rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni pubbliche al servizio del sistema Paese e rafforza un’intesa già strategica per la tutela delle nostre infrastrutture digitali critiche. La cybersecurity è oggi una sfida urgente, in continua evoluzione, che richiede competenze sempre aggiornate e altamente qualificate, oltre a una stretta cooperazione tra ricerca e forze dell’ordine. In questo contesto, condivisione delle informazioni e formazione congiunta sono leve fondamentali per prevenire e contrastare attacchi informatici sempre più sofisticati e imprevedibili, proteggere dati e servizi essenziali e rafforzare la resilienza dei sistemi”.

"La volontà di rinnovare il protocollo nasce dalla consapevolezza che ci attendono sfide sempre più complesse in cui la conoscenza delle tecniche utilizzate per gli attacchi informatici rappresenta l’elemento fondante dal quale partire per una difesa più strutturata in grado di anticipare l’evento dannoso o di mitigarne gli effetti qualora verificatisi”, ha concluso Esposito.