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Cronaca | 15 aprile 2026, 08:35

Ennesima spaccata a Mirafiori Sud: ladri colpiscono la ferramenta

I malviventi hanno preso di mira il negozio Hilti di via Plava

Ennesimo colpo a Mirafiori Sud: questa notte i malviventi hanno preso di mira il negozio Hilti in via Plava 49, all'angolo con via San Michele del Carso. I ladri, dopo aver scardinato buona parte della saracinesca in metallo, si sono introdotti all'interno della ferramenta portando via attrezzatura da lavoro.

La banda è entrata in azione questa notte verso le 3.30: sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Al momento non è ancora possibile quantificare il danno, nè la refurtiva.

Furto alla Torrazza

Solo pochi giorni fa nella zona era stata compiuta una razzia all'interno della piscina Torrazza, dove un uomo era riuscito ad introdursi all’interno e a portare via un centinaio di euro, lasciando dietro di sé danni e locali a soqquadro.

Saracinesca divelta

Saracinesca divelta

Cinzia Gatti

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