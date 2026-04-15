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Attualità | 15 aprile 2026, 14:08

Manituana, lo spazio occupato da 11 anni: “A quando uno sgombero?”

La proprietà ha richiesto lo sgombero nel 2022 ma la situazione non si è mossa di una virgola

Manituana, la proprietà aveva richiesto lo sgombero già nel 2022

Manituana, la proprietà aveva richiesto lo sgombero già nel 2022

La vicenda dello spazio di largo Maurizio Vitale 113, occupato da circa undici anni dal collettivo “Manituana - Laboratorio culturale autogestito”, torna al centro delle polemiche in Circoscrizione 7.

A riaccendere l’attenzione è un’interpellanza presentata dai consiglieri di Fdi - Patrizia Alessi, Domenico Giovannini e Francesco Caria - lo scorso 9 febbraio 2026, con richiesta di chiarimenti sulla gestione dell’immobile, di proprietà Iren, e sulle attività che vi si svolgono: eventi culturali, concerti, proiezioni, dibattiti e iniziative pubbliche.

Non solo. Al centro della discussione anche il tema della sicurezza, dell’agibilità dei locali e dei controlli sanitari legati alla somministrazione di cibi e bevande.

Tutto fermo

Che le speranze di rilancio siano ancora ferme al palo lo si è capito dalla risposta fornita dal presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri. “La situazione dello spazio - ha precisato il presidente - è stata discussa all’interno del Tavolo di Osservazione previsto dall’accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino”. 

Ma il centro civico non risulta essere a conoscenza di eventuali controlli sull’agibilità dei locali, di verifiche sanitarie (la cui competenza spetta all’Asl) e non dispone di informazioni sulle misure di sicurezza adottate durante gli eventi.

Da 4 anni silenzio

Il dato politicamente più rilevante riguarda però la proprietà dell’immobile: la richiesta di sgombero è stata presentata già nel 2022. Da allora, tuttavia, la situazione non risulta essersi sbloccata. Lo spazio è rimasto occupato e attivo, mentre sul piano amministrativo e istituzionale non emergono aggiornamenti concreti sul procedimento. 

Una condizione di stallo che preoccupa Fdi. “La Città è non pervenuta su qualsiasi richiesta - ha precisato Alessi - Queste risposte ci lasciano davvero con l’amaro in bocca”.

Philippe Versienti

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