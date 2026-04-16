Sui muri del centro civico compare una scritta anarchica contro il 41 bis

E' comparsa una scritta di matrice anarchica sui muri del centro civico della Circoscrizione 4, un gesto che ha immediatamente suscitato preoccupazione e indignazione per il chiaro contenuto politico e ideologico rivolto contro il regime del 41 bis.

"Non si tratta di un semplice atto vandalico, ma di un gesto chiaramente politico e ideologico, riconducibile all’area anarchica che da tempo porta avanti campagne contro lo Stato e contro strumenti fondamentali come il regime del 41 bis", dichiara Raffaele Marascio, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 4

"Il riferimento alla vicenda di Alfredo Cospito e alle mobilitazioni che ne sono derivate appare evidente: un clima che negli ultimi anni ha alimentato azioni intimidatorie e atti di attacco simbolico contro le istituzioni", aggiunge Marascio.

"Colpire una sede pubblica significa colpire lo Stato, la legalità e i cittadini che quelle istituzioni rappresentano. È un attacco diretto ai valori democratici e al lavoro quotidiano di chi opera per garantire sicurezza e rispetto delle regole - sottolinea Marascio -. Rivendichiamo con forza la scelta del Governo di difendere il regime del 41 bis, strumento imprescindibile nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, e respingiamo ogni tentativo di delegittimarlo attraverso azioni come questa».