Controlli alle frontiere, visita del generale Galletta a Monginevro

La mattina di ieri, mercoledì 15 aprile, il Generale di Corpo D’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, si è recato presso la cittadina di Montgenevre (Monginevro - Francia), ricevuto dal Generale C.A. Arnaud Browaeys, Comandante della Regione “Provence-Alpes-Cote d’Azur” e della Zona di Difesa e Sicurezza Sud della Gendarmeria Francese.

L’alto Ufficiale è stato accompagnato dal Comandante della Legione “Piemonte e Valle d’Aosta”, Generale di Divisione Andrea Paterna, dal Comandante Provinciale del capoluogo, Generale di Brigata Roberto De Cinti, e dal Capitano Francesco Ricchiuto, della Compagnia di Susa. Dopo una breve visita alla locale sede della Gendarmeria, gli Alti Ufficiali e lo staff hanno partecipato ad un briefing informativo sui servizi delle pattuglie miste italo francesi, effettuati nelle rispettive zone di competenza territoriale.

Al termine, il Generale Galletta ed il suo omologo francese, saliti a bordo di un elicottero della Gendarmeria, sono partiti per Marsiglia ove, nel primo pomeriggio, sono stati sottoscritti i Disciplinari Operativi delle pattuglie miste fra i Comandi Provinciali Carabinieri di Cuneo e Imperia e la Gendarmeria Nazionale Francese. L'incontro tra i vertici dell'Arma dei Carabinieri e della Gendarmeria Nazionale Francese rappresenta un ulteriore passaggio per la sicurezza transfrontaliera: la firma dei Disciplinari Operativi a Marsiglia formalizza e potenzia la collaborazione tra Italia e Francia nelle aree di confine.