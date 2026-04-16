Cassonetti strapieni e rifiuti lungo la strada: immondizia ovunque in corso Francia

Cumuli di sacchi accatastati fuori dai cassonetti, bidoni traboccanti e rifiuti sparsi sull’asfalto. È questa la fotografia che arriva dal punto di raccolta Amiat di corso Francia, all’altezza del civico 47, all'angolo con piazza Bernini, nel cuore della Circoscrizione 3.

Scena che si ripete da tempo

Una scena che, a quanto emerge, non è episodica ma si ripete ormai da tempo. I contenitori risultano saturi e spesso lasciati aperti, mentre attorno si accumulano materiali di ogni tipo: cartoni, sacchi e rifiuti abbandonati direttamente a terra, trasformando l’area in una discarica a cielo aperto.

Una situazione che richiama quanto già segnalato nelle scorse settimane in altre zone della stessa Circoscrizione, dove i residenti denunciavano "cumuli di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti" e una condizione di degrado persistente. Un quadro simile che, anche in questo caso, sembra non aver trovato una soluzione definitiva.

Una discarica a cielo aperto

Il problema, infatti, non sarebbe legato a un singolo episodio, ma a una criticità che si trascina nel tempo, tra bidoni stracolmi e abbandoni di rifiuti proprio nell’area di raccolta. Una situazione che continua ad alimentare il malcontento di chi vive e frequenta quotidianamente la zona e che, con l’arrivo delle temperature più alte, rischia di aggravarsi ulteriormente: il caldo potrebbe infatti favorire la diffusione di cattivi odori, rendendo ancora più difficile la convivenza con il degrado.