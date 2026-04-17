Anteas Piemonte, Giorgio Bizzarri confermato presidente regionale

Nei giorni scorsi, presso la sede regionale Cisl Piemonte a Torino, si è celebrata l’Assemblea congressuale di Anteas Piemonte, l’Associazione di volontariato Tutte le Età Attive per la Solidarietà, che fa capo alla Cisl e alla Fnp, con lo slogan “Il coraggio della partecipazione è in coraggio di abitare il futuro”.



Durante i lavori il Direttivo regionale ha rieletto Giorgio Bizzarri nel ruolo di presidente, incarico che ricopre dal febbraio 2024, dopo aver lasciato quello di segretario generale Fnp Cisl Piemonte.

All’Assemblea sono intervenuti, il presidente nazionale Anteas, Giuseppe De Biase e i segretari generali Fnp e Cisl Piemonte, Alessio Ferraris e Luca Caretti. Tra gli ospiti hanno preso la parola l’assessore regionale al patrimonio, Gian Luca Vignale, il consigliere regionale della Lista Civica Cirio, Silvio Magliano, la consigliera regionale Pd, Monica Canalis, e il capo gruppo Pd in Consiglio regionale, Giovanna Pentenero.



Dopo la rielezione Bizzarri ha commentato: “Ringrazio per la fiducia che mi è stata confermata. Anteas Piemonte conta 646 volontari e 3290 iscritti in tutta la regione. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere per contrastare la solitudine, fenomeno che non riguarda solo gli anziani, ma anche i giovani. Puntiamo a coinvolgere maggiormente anche loro, perché la solidarietà deve essere intergenerazionale”.