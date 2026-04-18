Lutto per il teatro torinese: è morto Luciano Caratto, aveva 55 anni

Lutto per il mondo del teatro torinese (e non solo). Nelle scorse ore è infatti morto Luciano Caratto, 56 anni, attore, regista, formatore. Ma anche molto altro: nella sua vita è stato anche doppiatore, insegnante, solo per dirne alcune. La sua "casa" è stata il Liceo Germana Erba di Torino, che sui social lo saluta con un messaggio commosso: "Grazie per aver onorato sempre gli appuntamenti con il pubblico, con charme e bravura. E per aver insegnato Teatro, serietà e professionalità. Per aver coltivato i talenti, testimoniando che è possibile l’equilibrio tra libertà creativa e rispetto".

I funerali si terranno lunedì, 20 aprile, alle 10 presso la parrocchia della Crocetta (corso Einaudi 23).