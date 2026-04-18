 / Cronaca

Cronaca | 18 aprile 2026, 12:14

Lutto per il teatro torinese: è morto Luciano Caratto, aveva 55 anni

Attore, doppiatore, ma anche insegnante presso il Liceo Germana Erba. I funerali si terranno lunedì mattina

L'immagine scelta dal Liceo Erba per salutare Luciano Caratto

L'immagine scelta dal Liceo Erba per salutare Luciano Caratto

Lutto per il mondo del teatro torinese (e non solo). Nelle scorse ore è infatti morto Luciano Caratto, 56 anni, attore, regista, formatore. Ma anche molto altro: nella sua vita è stato anche doppiatore, insegnante, solo per dirne alcune. La sua "casa" è stata il Liceo Germana Erba di Torino, che sui social lo saluta con un messaggio commosso: "Grazie per aver onorato sempre gli appuntamenti con il pubblico, con charme e bravura. E per aver insegnato Teatro, serietà e professionalità. Per aver coltivato i talenti, testimoniando che è possibile l’equilibrio tra libertà creativa e rispetto".

I funerali si terranno lunedì, 20 aprile, alle 10 presso la parrocchia della Crocetta (corso Einaudi 23).

Massimiliano Sciullo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium