Scivola nel Chisone: giovane ritrovato senza vita

È stato ritrovato poco fa il corpo senza vita del giovane caduto nel torrente chisone.

Il 17enne, dalle prime ricostruzioni, sarebbe andato a rinfrescarsi con amici, quando, nel tardo pomeriggio, è scivolato ed è stato trasportato via dalla corrente, senza riuscire a riemergere.

Sono subito scattate le ricerche con vigili del fuoco (sommozzatori ed elicottero Drago), carabinieri e sanitari di Azienda Zero, sull'asta del torrente tra Porte e San Germano Chisone. Purtroppo il giovane è atato ritrovato senza vita, nei pressi di una diga, poco distante da dove era stato visto l'ultima volta.