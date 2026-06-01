lunedì 01 giugno
Scivola nel Chisone: giovane ritrovato senza vita
Scivola nel Chisone: giovane ritrovato senza vita
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Cronaca | 01 giugno 2026, 21:46

Scivola nel Chisone: giovane ritrovato senza vita

Le ricerche sono scattate sull'asta del torrente tra Porte e San Germano Chisone

Scivola nel Chisone: giovane ritrovato senza vita

È stato ritrovato poco fa il corpo senza vita del giovane caduto nel torrente chisone.

Il 17enne, dalle prime ricostruzioni, sarebbe andato a rinfrescarsi con amici, quando, nel tardo pomeriggio, è scivolato ed è stato trasportato via dalla corrente, senza riuscire a riemergere.

Sono subito scattate le ricerche con vigili del fuoco (sommozzatori ed elicottero Drago), carabinieri e sanitari di Azienda Zero, sull'asta del torrente tra Porte e San Germano Chisone. Purtroppo il giovane è atato ritrovato senza vita, nei pressi di una diga, poco distante da dove era stato visto l'ultima volta.

Redazione

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