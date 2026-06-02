Truffe ai danni di anziani: finti carabinieri in azione a Moncalieri

Ormai l'allerta truffe ai danni degli anziani si sta trasformando in allarme. Ed allora, dietro ai numerosi casi che si sono segnalati nell'ultimo periodo tra Moncalieri e la cintura sud di Torino, le forze dell'ordine ritengono ci possa essere un gruppo organizzato, una banda che prende di mira le persone sole e più in là negli anni.

Mai aprire a persone sconosciute

L'avvertenza è sempre la stessa: non aprire mai la porta a persone che non si conoscono, anche se si qualificano come militari dell'Arma. Di solito i carabinieri, specie nei Comuni più piccoli, sono conosciuti un pò da tutti i cittadini. Ma sempre più spesso il primo contatto avviene al telefono, per questo occorre essere sempre molto lucidi e presenti. In caso di dubbio contattare un parente stretto o chiamare direttamente il 112, numero unico delle emergenze, per avere conferma di essere stati davvero cercati da un rappresentante delle forze dell'ordine.

Truffatore arrestato a Trofarello

Secondo quanto specificato di recente dalla questura di Torino, i sospettati sono per lo più pluripregiudicati provenienti dalla Campania "molto attivi su tutto il territorio nazionale". Se in diversi casi ancora non si è riusciti ad arrestare i truffatori, di recente il finto carabiniere in azione a Trofarello è stato bloccato dai veri militari dell'Arma, dopo aver appena messo a segno un colpo nella provincia di Asti.