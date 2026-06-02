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Moncalieri | 02 giugno 2026, 13:45

Truffe ai danni di anziani: finti carabinieri in azione a Moncalieri

Esiste il fondato rischio, alla luce dei diversi casi dell'ultimo periodo, che dietro a tutto vi sia una banda organizzata

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Ormai l'allerta truffe ai danni degli anziani si sta trasformando in allarme. Ed allora, dietro ai numerosi casi che si sono segnalati nell'ultimo periodo tra Moncalieri e la cintura sud di Torino, le forze dell'ordine ritengono ci possa essere un gruppo organizzato, una banda che prende di mira le persone sole e più in là negli anni.

Mai aprire a persone sconosciute

L'avvertenza è sempre la stessa: non aprire mai la porta a persone che non si conoscono, anche se si qualificano come militari dell'Arma. Di solito i carabinieri, specie nei Comuni più piccoli, sono conosciuti un pò da tutti i cittadini. Ma sempre più spesso il primo contatto avviene al telefono, per questo occorre essere sempre molto lucidi e presenti. In caso di dubbio contattare un parente stretto o chiamare direttamente il 112, numero unico delle emergenze, per avere conferma di essere stati davvero cercati da un rappresentante delle forze dell'ordine.

Truffatore arrestato a Trofarello

Secondo quanto specificato di recente dalla questura di Torino, i sospettati sono per lo più pluripregiudicati provenienti dalla Campania "molto attivi su tutto il territorio nazionale". Se in diversi casi ancora non si è riusciti ad arrestare i truffatori, di recente il finto carabiniere in azione a Trofarello è stato bloccato dai veri militari dell'Arma, dopo aver appena messo a segno un colpo nella provincia di Asti.

Massimo De Marzi

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