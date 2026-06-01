Via Ormea, 18enne accoltella e ferisce il fidanzato coetaneo

18enne accoltella e ferisce il fidanzato suo coetaneo. È accaduto nel pomeriggio di venerdì in via Ormea.

A chiedere aiuto è stato proprio il giovane raccontando in un primo momento ai carabinieri della compagnia di Torino San Carlo di essere stato aggredito per strada e di essere stato copito da un coccio di bottiglia. La ferita tuttavia è da subito sembrata poco compatibile. Una volta portato in ospedale ha cambiato la sua versione, sostenendo che fosse stata la fidanzata a infliggergli la ferita.

La 18enne sentita poi dai carabinieri, avrebbe sostenuto di aver agiro per autodifesa al cumine di una lite. Gli accertamenti sono in corso.