Disabilità e lavoro: 29 milioni di investimenti per 14 mila destinatari. I risultati del monitoraggio 2017-2022

Focus sul Buono servizi lavoro. L’Ires ha presentato al Comitato per la qualità della normazione, presieduto da Carlo Riva Vercellotti, i dati 2017/22, frutto di un suo studio che ha riguardato le persone con disabilità: circa 14 mila destinatari con un investimento complessivo di 29 milioni di euro e ha analizzato sia le modalità di attuazione della misura sia i suoi effetti occupazionali, attraverso un approccio definito “controfattuale”, cioè attraverso un confronto dei beneficiari con un gruppo di controllo omogeneo.



“È stato particolarmente sfidante portare avanti questa ricerca, ci sono pochi precedenti in letteratura. Lo studio può rappresentare una buona base per una pubblicazione scientifica che possa essere di riferimento anche a livello nazionale”, hanno commentato i ricercatori Ires durante la seduta.

Un risultato che nei percorsi più strutturati registra un inserimento lavorativo con contratto (20% dei soggetti coinvolti) con un incremento occupazionale di oltre 29 punti percentuali, accompagnato anche da un aumento significativo del tempo indeterminato.



Più contenuti, invece, gli effetti per i percorsi basati esclusivamente su orientamento e attivazione (61% dei casi), mentre le esperienze di tirocinio (19% dei casi) mostrano un impatto positivo sull’occupazione, pur senza incidere in modo rilevante sulla stabilità contrattuale



Sono intervenuti per domande e approfondimenti Riva Vercellotti (Fdi), Gianna Gancia (Lega), Davide Buzzi Langhi (Fi), Elena Rocchi (Lista Cirio).

