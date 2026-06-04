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Campidoglio / Parella | 04 giugno 2026, 14:00

Da fine maggio nessuna traccia dell’oca “Occhi di Cielo”, è sparita dalla Pellerina

Non si hanno più notizie dell’animale simbolo del parco. Il comitato: “Vogliamo sapere cosa è successo”

È scomparsa dal Lago Grande della Pellerina “Occhi di Cielo”, l’oca conosciuta dai frequentatori del parco di corso Regina Margherita e diventata negli anni una presenza familiare per residenti e visitatori. A segnalarlo è il comitato “Salviamo la Pellerina”, che ha chiesto chiarimenti sulla sua assenza e sulle eventuali ragioni dell’allontanamento dell’animale.

Secondo quanto riportato, l’oca non sarebbe più stata avvistata dal 25 maggio, data dopo la quale se ne sarebbero perse le tracce all’interno dell’area del lago. Nei giorni successivi ha lanciato svariati appelli anche il comitato Torino in movimento.

Le richieste di chiarimento

Il comitato “Salviamo la Pellerina” ha chiesto di sapere se l’oca sia stata spostata, allontanata o eventualmente presa in carico da qualche struttura. “Occhi di Cielo” era diventata per molti una presenza davvero simbolica del Lago Grande della Pellerina. La sua assenza improvvisa ha quindi allarmato un po' tutti, soprattutto tra chi frequenta quotidianamente il parco.

Negli ultimi giorni si era poi sparsa la notizia che l'animale si trovasse in ricovero al Canc. Ma ci ha pensato poche ore fa lo stesso Centro Animali Non Convenzionati a negare questa ipotesi: l'oca presente a Grugliasco (in foto qui sotto) è stata affidata da una settimana ed è stata trovata sullo svincolo del Drosso a fine aprile. Aveva gravi sintomi di intossicazione che hanno richiesto lunghe cure.

Redazione

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