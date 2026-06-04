“A tu per Gru”: il sindaco Emanuele Gaito incontra la città

I primi due incontri di “A tu per Gru”, il ciclo di appuntamenti tra il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e i cittadini, hanno registrato grande partecipazione della cittadinanza.

L’iniziativa porterà il primo cittadino nei quartieri, nei parchi e nei mercati, con l'intento di favorire momenti informali e accessibili di partecipazione, promuovendo il contatto diretto con la comunità e il confronto senza distanze, e creando sempre più valore tra amministrazione e cittadini.

Oltre ai consueti appuntamenti nei giardini e nelle borgate della città, il Sindaco incontrerà i cittadini grugliaschesi nei bar, per appuntamenti più raccolti e pensati per consentire un vero scambio “a tu per tu” con i partecipanti.

Il calendario dei prossimo appuntamenti è consultabile sui canali social del Sindaco. Per partecipare agli appuntamenti nei bar è consigliabile prenotarsi attraverso il link disponibile sulle stesse pagine social.