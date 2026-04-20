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Attualità | 20 aprile 2026, 08:50

Il Comune di Grugliasco aderisce al progetto “Nati con la Cultura”

L'iniziativa prevede la consegna del Passaporto Culturale a ogni nuovo nato

Grugliasco aderisce al progetto “Nati con la Cultura”

Grugliasco aderisce al progetto “Nati con la Cultura”

Il Comune di Grugliasco aderisce al progetto “Nati con la Cultura”, iniziativa che promuove l’accesso alla cultura fin dai primi giorni di vita.

Ideato nel 2014 dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus e adottato dall’Associazione Abbonamento Musei, il progetto prevede la consegna del Passaporto Culturale a ogni nuovo nato.

Il Passaporto, consegnato direttamente a domicilio, insieme al kit di benvenuto destinato ai nati del 2026, consente l’ingresso gratuito nei musei aderenti per bambine e bambini, accompagnati da due adulti, fino al compimento del primo anno di età, per tutti i giorni di apertura e senza limiti di utilizzo.

L’iniziativa si inserisce tra le azioni a sostegno della genitorialità, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e il benessere dei più piccoli attraverso esperienze culturali condivise.

Per informazioni e per l’elenco dei musei aderenti: https://www.naticonlacultura.it 

comunicato stampa

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