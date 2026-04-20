Il Comune di Grugliasco aderisce al progetto “Nati con la Cultura”, iniziativa che promuove l’accesso alla cultura fin dai primi giorni di vita.
Ideato nel 2014 dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus e adottato dall’Associazione Abbonamento Musei, il progetto prevede la consegna del Passaporto Culturale a ogni nuovo nato.
Il Passaporto, consegnato direttamente a domicilio, insieme al kit di benvenuto destinato ai nati del 2026, consente l’ingresso gratuito nei musei aderenti per bambine e bambini, accompagnati da due adulti, fino al compimento del primo anno di età, per tutti i giorni di apertura e senza limiti di utilizzo.
L’iniziativa si inserisce tra le azioni a sostegno della genitorialità, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e il benessere dei più piccoli attraverso esperienze culturali condivise.
Per informazioni e per l’elenco dei musei aderenti: https://www.naticonlacultura.it