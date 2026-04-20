Meteo: inizio settimana all'insegna dell'instabilità, poi bel tempo e caldo

Correnti nordoccidentali cicloniche portano fenomeni irregolari tra oggi e mercoledì con calo della temperatura, poi l'alta pressione riprenderà possesso del Mediterrano ed Europa centro-occidentale da giovedì, con bel tempo anche piuttosto caldo.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi lunedì 20 a mercoledì 22 aprile

Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte principalmente di giorno, di notte sui versanti alpini e pedemontani sviluppo di rovesci o temporali, che in qualche caso si spingeranno verso le pianure specialmente mercoledì. Tuttavia la presenza di tali fenomeni è piuttosto imprevedibile, per cui potrebbero svilupparsi anche in altri periodi del giorno.

Temperature in graduale calo fino a scendere sotto le medie del periodo mercoledì. Le massime passeranno dai 24/25 °C di oggi ai 14/17 °C di mercoledì, mentre le minime subiranno un calo inferiore passando da 12/13 °C a 10/11 °C mercoledì mattina.

Venti generalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza oggi. Domani e mercoledì sulle pianure nelle ore serali e notturne saranno presenti moderati venti nordorientali.

Da giovedì 23 aprile

Rinforzo della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, con rialzo netto delle temperature e caldo soprattutto venerdì con massime anche oltre i 25 °C, per un weekend che si preannuncia piacevole.

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