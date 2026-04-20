Integratori per l'allenamento e gli sportivi

Non perché l'alimentazione non conti, anzi: conta moltissimo. Semplicemente perché un corpo che lavora intensamente consuma risorse in modo diverso rispetto a uno sedentario, e coprire queste esigenze solo attraverso i pasti diventa complicato quando i ritmi sono sostenuti. Gli integratori per sportivi esistono per rispondere a questa distanza tra quello che si introduce e quello che si consuma, e il mercato che li propone è molto più articolato di quanto si possa immaginare.

Perché gli sportivi hanno esigenze nutrizionali diverse

Durante l'attività fisica il corpo attiva processi che in condizioni di riposo rimangono in secondo piano. I muscoli consumano glicogeno e vengono sollecitati, la sudorazione porta via elettroliti che non si recuperano semplicemente bevendo acqua. Più l'allenamento è intenso e frequente, più questi processi si intensificano e più il fabbisogno di certi nutrienti sale al di sopra di quello che una dieta standard riesce a garantire con continuità.

Questo vale per chi fa sport agonistico, ma anche per chi si allena tre o quattro volte a settimana con impegno reale. La stanchezza che si trascina da una sessione all'altra, la difficoltà a recuperare, i crampi che arrivano nelle fasi finali dell'allenamento: sono spesso segnali che qualcosa manca, non necessariamente a livello calorico ma a livello di micronutrienti specifici. Capire quali sono e in quale forma integrarli è il punto di partenza per usare gli integratori in modo sensato.

Proteine, aminoacidi e barrette: cosa serve davvero e quando

Le proteine sono probabilmente il primo pensiero quando si parla di integrazione sportiva, e non a torto. Il muscolo è fatto di proteine, la sua riparazione e crescita dipendono dalla disponibilità di aminoacidi nel momento giusto. Assumere proteine nella finestra post-allenamento, quando i muscoli sono più ricettivi, produce risultati diversi rispetto a distribuirle in modo casuale durante la giornata.

Gli aminoacidi ramificati - BCAA, leucina, isoleucina e valina - sono la componente proteica più direttamente coinvolta nella sintesi muscolare.

Le barrette proteiche sono ancora diverse: uno snack funzionale che risolve il problema del pasto veloce dopo l'allenamento quando non c'è tempo o modo di preparare qualcosa di adeguato. Di solito sono soluzioni per chi si allena con continuità, con un profilo nutrizionale bilanciato tra proteine e carboidrati che le rende adatte sia come supporto energetico immediato che come integrazione proteica nel corso della giornata.

Vitamine, minerali e idratazione: il lato meno visibile della performance

Su proteine e aminoacidi si scrive molto. Su vitamine, minerali ed elettroliti molto meno. Il magnesio è probabilmente il micronutriente più direttamente collegato alla performance sportiva. Partecipa alla produzione di energia a livello cellulare, regola la contrazione muscolare, contribuisce al recupero dopo lo sforzo. Il suo consumo aumenta in modo significativo con l'attività fisica intensa, e i crampi muscolari notturni - uno dei disturbi più comuni tra chi si allena - sono spesso (anche se non sempre) associati a livelli bassi di magnesio.

Merita un discorso a parte la vitamina D; il suo ruolo nella forza muscolare e nella funzione neuromuscolare è documentato, e la sua carenza - molto più diffusa di quanto si pensi, soprattutto nei mesi in cui ci si espone poco al sole - incide sulla performance in modo che spesso viene attribuito ad altre cause. Chi si allena principalmente in ambienti chiusi, o in orari con poca luce naturale, difficilmente ne produce a sufficienza attraverso la sola esposizione solare.

Le vitamine del gruppo B sono i cofattori dei processi che trasformano i nutrienti in energia disponibile per il muscolo. Una carenza di B12 o di B6 non si manifesta con sintomi immediati e riconoscibili, ma spesso causa quella sensazione di stanchezza di fondo che si fatica a spiegare.

Per chi cerca un sostegno per gli sportivi che copra sia la componente macro che quella micro, Matt — brand italiano del Gruppo A&D S.p.A. — ha sviluppato una linea di integratori pensata per rispondere a questa visione integrata del benessere sportivo: dal magnesio per la contrazione muscolare e il recupero, alle vitamine del gruppo B per il metabolismo energetico, fino alle proteine e agli aminoacidi per la sintesi muscolare post-allenamento. Prodotti formulati per chi si allena con continuità e cerca soluzioni affidabili, con ingredienti selezionati e standard di qualità verificabili.

Come scegliere un sostegno per gli sportivi in base al proprio tipo di allenamento

La differenza tra chi corre maratone e chi fa pesi tre volte a settimana non è solo di intensità, perché c’entra il tipo di sforzo, così come il fabbisogno nutrizionale. Gli sport di resistenza consumano prevalentemente glicogeno e richiedono una gestione dell'idratazione e degli elettroliti molto più attenta. Gli sport di forza sollecitano il tessuto muscolare in modo diverso e richiedono un apporto proteico più elevato nelle fasi di recupero. Ed esistono altri tipi di sport misti che vertono sempre su esigenze in proporzioni variabili.

In linea di massima, scegliere gli integratori in base al proprio tipo di allenamento è più efficace che seguire protocolli generici. Il consiglio di un professionista della nutrizione sportiva rimane sempre il punto di partenza più utile per costruire un piano personalizzato.















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