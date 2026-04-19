Moncalieri fa rima con turismo: nel 2025 visitatori cresciuti del 15%

Moncalieri fa rima con turismo. Le presenze dei visitatori nel 2025, stando ai dati resi noti dall’Osservatorio regionale, hanno visto un autentico boom della città del Proclama, con un aumento del 15% degli arrivi, novemila persone in più che hanno scelto le strutture di Moncalieri.

Crescita doppia rispetto alla media regionale

Un risultato che è superiore del doppio rispetto alla media (peraltro lusinghiera) del Piemonte, che negli ultimi dodici mesi ha realizzato un + 7,1% per gli arrivi e una crescita del 7,5% per i pernottamenti rispetto all’anno precedente. A Moncalieri in un anno i posti letto sono incrementati di circa mille unità, a conferma della nuova vocazione turistica della città. E se mai fosse stata vinta la battaglia per diventare Capitale italiana della Cultura nel 2028, ci sarebbe stato da attendersi un vero e proprio boom.

Paratissima e i tanti eventi

Il 2025 ha segnato il record di presenze e di visitatori, mentre il 2026 è iniziato con la novità dell’imposta di soggiorno, tassa diventa un classico nelle località in cui il turismo fa la differenza e che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale di Moncalieri dovrebbero andare a migliorare i servizi a supporto di coloro che scelgono di venire in città.

Le ragioni del boom? Gli eventi, a partire da Paratissima, che lo scorso anno ha richiamato 18mila visitatori, che grazie all'apertura continuativa del Real Collegio Carlo Alberto punta al bis, in una struttura che sarà un punto di riferimento per la cultura e gli appuntamenti di prestigio. E poi si è ormai consolidata la nomea di 'città delle luci', grazie allo spettacolo garantito nel periodo delle feste con videomapping, luminarie e proiezioni animate di 'Moncalieri in luce'.

Ovviamente la città ha beneficiato della vicinanza con Torino e dei suoi grandi appuntamenti (su tutti le Atp Finals di tennis), in un 2025 che per il Piemonte si è chiuso in positivo: gli arrivi hanno superato quota 6.730.000 e le presenze sono state 18.170.000. E a Moncalieri? Oltre 67 mila gli arrivi registrati, con un incremento del 15%, rispetto alle 58 mila presenze con cui si era chiuso il 2024 (e una media negli anni pre Covid che non arrivava a quota 50 mila).

Turisti in maggioranza italiani

Sul totale degli arrivi, gli italiani che hanno optato per una struttura a Moncalieri sono stati 47 mila, oltre i due terzi del totale che si sono trasformati in 94 mila pernottamenti. Di stranieri se ne sono invece contati 19500, un migliaio in più rispetto ai dodici mesi precedenti, che si sono poi tradotti in 42 mila presenze.

Numeri che testimoniano una crescita importante, tendenza che la città spera possa proseguire anche in questo 2026 e negli anni a venire.