Pinerolo 2027: i ‘Pinerolesi Intraprendenti’ sostengono Elvio Rostagno

Avevano lasciato da subito il tavolo del campo largo, per continuare l’attività di associazione, ma il nome di Elvio Rostagno ha spinto i ‘Pinerolesi Intraprendenti’ a rompere gli indugi e dichiarare in una nota il loro sostegno a questa candidatura.

Nata dall’esperienza di ‘Pinerolo Rinasce’, che alle scorse elezioni comunali avrebbe dovuto candidare Roberto Prinzio sindaco, salvo poi non presentarsi alle elezioni, in questi anni ‘Pinerolesi Intraprendenti’ ha organizzato una serie di eventi. Ultimo quello sul referendum sulla giustizia.

Ora il passo per sostenere apertamente Rostagno alla guida del campo largo e mettersi a disposizione per la sua campagna elettorale: “Riteniamo che Pinerolo e il Pinerolese abbiano molte potenzialità non espresse e non del tutto valorizzate in questi anni; e che siano necessarie personalità e visione complessiva per affrontare tutti insieme le sfide che abbiamo di fronte – argomentano –. Riteniamo che Rostagno sia la persona più adatta a sostenere le istanze ‘intraprendenti’, del mondo progressista, di quello popolare e di parte di quello liberale; a supportare con attenzione le prossime sfide imprenditoriali e del lavoro; a garantire adeguato supporto all’associazionismo e al volontariato”.

Un assist che dimostra come il nome di Rostagno potrebbe allargare effettivamente il campo, recuperando voti al centro. La scelta di chi guiderà il campo largo alle elezioni comunali 2027, però, sarà una scelta interna alle forze che lo stanno costruendo riunione dopo riunione, forze con una tendenza radicata a sinistra per cui il sostegno dei ‘Pinerolesi Intraprendenti’ potrebbe suonare come un’interferenza piuttosto che un’opportunità.