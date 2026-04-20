La politica vista dai bambini: è iniziato il Consiglio dei Ragazzi della Circoscrizione 7

Far conoscere la politica ai ragazzi e ascoltare cos'hanno da dire: nel Consiglio dei Ragazzi tutti imparano, grandi e piccini. Questa mattina si è insediato quello della circoscrizione 7: nel centro civico di corso Vercelli i protagonisti sono stati gli alunni delle scuole medie Morelli e Giacosa, che dai banchi di scuola hanno preso posto in quelli del Consiglio e hanno iniziato i lavori, coordinati da Marta Delmastro, presidente di "Filosofia in atTO", l'associazione che ha portato il progetto nelle scuole della città.

Ventiquattro ragazzi sono stati eletti nelle loro classi dopo aver svolto dei laboratori conoscitivi, e questa mattina si sono insediati. Sono stati suddivisi in gruppi di lavoro - quasi come nelle commissioni - e hanno cominciato a cercare i punti di forza e i problemi delle loro scuole e del quartiere. Poi, per capire meglio come funziona e cosa fa una circoscrizione, i consiglieri Patrizia Alessi, Ernesto Ausilio, Ferdinando d'Apice e Maria Zindato hanno raccontato brevemente il loro lavoro. Successivamente, i ragazzi hanno anche incontrato il presidente Luca Deri nella sala Giunta.

Ma il progetto non vuole solo far capire la politica e le istituzioni ai ragazzi, vuole anche sentire le loro opinioni su scuola e quartiere, ed ecco che è emersa preponderante l'importanza dell'attività fisica, la necessità di palestre belle e funzionanti e l'avere più campi e spazi per lo sport.

Sul quartiere, invece, ai ragazzi piace il fatto che ci siano tanti spazi verdi e apprezzano il multiculturalismo di Aurora e Regio Parco, anche se sono preoccupati dalle risse, dallo spaccio e dagli incivili.

Nei prossimi incontri i ragazzi continueranno a lavorare su problemi e soluzioni del quartiere, approfondendo il ruolo della circoscrizione così come stanno già facendo da più tempo nelle circoscrizioni 3, 4 e 8, mentre nella 1 sono iniziati i laboratori propedeutici. L'elezione del presidente dovrà aspettare: prima è importante conoscersi meglio e lavorare insieme.