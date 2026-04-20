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Politica | 20 aprile 2026, 16:50

Case popolari: a Torino metà di quelle sfitte è in attesa della ristrutturazione

Sono 876 agli appartamenti in attesa dell'intervento degli operai

Case popolari: a Torino metà di quelle sfitte è in attesa della ristrutturazione

A Torino più di metà delle case popolari sfitte è in attesa di lavori di manutenzione. E a fine 2025 erano oltre mille le famiglie torinesi in graduatoria per un appartamento Atc a cui è stato assegnato "un livello di priorità alto", cioè in grave difficoltà economica. 

I numeri

Su 17.401 alloggi presenti nel capoluogo piemontese, sono 1.606 quelli senza contratto di locazione: 124 sono già stati messi a disposizione del Comune per l'assegnazione, a cui se ne aggiungono 188 oggetto di ristrutturazione. Sono ben 876 quelli su cui non sono ancora intervenuti gli operai, sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria: numeri forniti dall'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli.

Insomma: le case per rispondere all’emergenza abitativa del capoluogo ci sarebbero, ma per la maggior parte servono lavori di ristrutturazione prima dell'assegnazione. Va all'attacco del Grattacielo il capogruppo del Pd Claudio Cerrato: "Continua lo stallo delle case popolari a Torino. Negli ultimi tre anni gli stanziamenti della Regione a favore di Atc hanno permesso di assegnare meno di 400 alloggi all'anno: la situazione quindi non si smuove".

Cinzia Gatti

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