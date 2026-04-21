Aurora, la casa era un minimarket della droga: arrestate due persone (una ha anche tentato la fuga)

La Polizia di Stato ha arrestato due persone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è stata condotta nei giorni scorsi nel quartiere Aurora. In via Cigna, in particolare, gli agenti hanno percepito un forte odore riconducibile al consumo di cannabis all'interno di un'abitazione. Hanno cercato di farsi aprire la porta, senza fortuna, anche se all'interno c'erano un uomo e una donna. Sono così entrati e hanno fermato l'uomo - 32 anni, di origine marocchina - che ha tentato la fuga.

Dalla perquisizione sono emersi quantitativi importanti di marijuana, hashish, cocaina, MDMA, ketamina, metanfetamina ed ecstasy: un peso complessivo di circa 9 chilogrammi. All’interno dell’abitazione è stata, inoltre, accertata un’attività di coltivazione di funghi allucinogeni. Sono stati trovati e sequestrati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, strumenti per la lavorazione e la coltivazione della sostanza stupefacente, nonché denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

I due sono stati così arrestati per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ma si sono anche presi una denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale. Ora si trovano al carcere delle Vallette.